Requiem for a Lobster

Basil Zecchinel, 1993 in Kreuzlingen geboren, studierte Philosophie und Germanistik in Zürich. Seit 2019 studiert er an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Regie. Er wurde nach Helsinki und São Paolo eingeladen und inszenierte am Schauspielhaus Graz, am TOBS in Solothurn und am Neuen Theater in Halle.