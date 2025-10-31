Namibia für Anfänger. Den Kolonialismus im Blick (2/2)
Teil der Lösung?
Von Hans von Trotha
Regie: Claudia Kattanek
Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Thomas Widdig
Es sprachen: Tom Jacobs, Kelvin Kilonzo, Denis Moschitto, Heiko Obermöller, Valentin Stroh, Svenja Wasser und der Autor
Redaktion: Thorsten Jantschek
Deutschlandfunk 2025
Wiederholung am 04.11.2025, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur
Namibia für Anfänger. Den Kolonialismus im Blick (2/2)
Ihr Gastgeber, der Filmemacher Joel Haikali, wünscht sich, dass sie ein möglichst umfassendes, ein vollständiges Bild einer Gesellschaft erhalten, die bis heute von den Folgen einer gewalttätigen Geschichte geprägt, wo nicht zerrissen wird. Die meisten der vielen deutschen Namibia-Reisenden bekommen davon nichts mit. Denn: Welches Namibia du erlebst, das erklärt Joel seinen Gästen, hängt davon ab, wer dich am Flughafen abholt.
Namibia für Anfänger. Den Kolonialismus im Blick (2/2)
Hans von Trotha, 1965 geboren, ist ein deutscher Historiker, Schriftsteller und Journalist. Nach ersten publizistischen Arbeiten für den Rundfunk und verschiedene Printmedien übernahm er für zehn Jahre die Leitung des Nicolai Verlags. Trotha gilt als Spezialist für die Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts. Derzeit arbeitet er selbständig als Publizist für diverse Medien und als Berater im Kulturbereich. Publikationen (Auswahl): "Der Englische Garten. Eine Reise durch seine Geschichte" und "Das Lexikon der überschätzten Dinge".