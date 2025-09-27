Feature
Es brummt
Regie: Beate Mayer
Mit: Sigrid Burkholder, Hartmut Fischer, Bernd Hörnle
Ton: Martin Eichberg
Produktion: DLR Berlin 2003
Länge: 54'09
Mysteriöser Tiefton
Ein unlokalisierbarer Brummton quält in Deutschland 900 Betroffene. © IMAGO / Pond5 Images
Es brummt
Der mysteriöse Tiefton, den nur wenige Menschen hören können, ist ein Rätsel - weder Quelle noch Ursache sind bisher bekannt. Die Autorin Beate Mayer begab sich auf die Suche nach dem Brummton. Es wurde eine Reise in die Welt der tiefen Töne.
"Das Bett vibriert, das Kopfkissen brummt, das Herz rast und der Blutdruck erhöht sich. Es hört sich an, als brumme im Keller ein Kühlschrank." So beschreibt einer von 900 Brummton-Betroffenen in Deutschland sein Leiden, das ihm seit Jahren den Schlaf raubt.
Den mysteriösen Tiefton hören nur wenige Menschen. Das ist ein Rätsel, denn weder Quelle noch Ursache des Phänomens sind bisher bekannt. Wohl aber die Wirkung, die niederfrequente Töne auf den menschlichen Organismus haben, obwohl man sie nicht bewusst wahrnimmt.
Die Autorin begab sich auf die Suche nach dem Brummton. Aus der Recherche wurde eine Reise quer durch die Republik und in die Welt der tiefen Töne, die alles andere als ungefährlich ist.
Feature
Beate Mayer, heute Beate Becker, geboren 1967 in Nürnberg, lebt als Autorin und Regisseurin in der Pfalz und in Berlin. Zuletzt für Deutschlandradio Kultur: "HERZOG - Portrait einer Leidenschaft" und "SO 36" (mit Stefan Becker, Deutschlandradio Kultur 2014).