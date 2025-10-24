Klangkunst mit Tierlauten

Der Mensch nimmt Tierstimmen häufig nur am Rande wahr. Für die Klangkünstlerin Martyna Poznańska jedoch sind diese Laute eine unmittelbare Ausformung des Lebens, intuitive Mitteilungen von Schmerz, Freude oder auch Angst. Poznańska zoomt ganz nah heran und zeigt unerhörte Soundwelten jenseits der anthropozentrischen Perspektive.