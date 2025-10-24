Klangkunst mit Tierlauten

Living Song – Over and Over Again

48:21 Minuten
Schwarz-Weiß-Zeichnung: Landschaft ineinandergreifender Ausstülpungen.
Tierische Laute in Nahaufnahme: Für die Klangkünstlerin Martyna Poznańska sind Laute von Tieren eine unmittelbare Ausformung des Lebens. © Martyna Poznańska
Von Martyna Poznańska |
Audio herunterladen
Die Klangkünstlerin Martyna Poznańska widmet sich der tierischen Kommunikation in ihren vielen verschiedenen Ausdrucksformen. Klangkomposition über das Summen, Zwitschern, Zirpen, Krächzen und Heulen.
Der Mensch nimmt Tierstimmen häufig nur am Rande wahr. Für die Klangkünstlerin Martyna Poznańska jedoch sind diese Laute eine unmittelbare Ausformung des Lebens, intuitive Mitteilungen von Schmerz, Freude oder auch Angst. Poznańska zoomt ganz nah heran und zeigt unerhörte Soundwelten jenseits der anthropozentrischen Perspektive. 

Ursendung
Living Song – Over and Over Again
Von Martyna Poznańska
Cashmere Radio/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 50'00

Martyna Poznańska ist Künstlerin. Sie arbeitet interdisziplinär und medienübergreifend. Durch Feldaufnahmen, aktives Zuhören und Workshops erforscht sie die Verflechtungen zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Wesen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimakrise konzentriert sie sich dabei auf Empathie, Fürsorge und symbiotische Beziehungen.

