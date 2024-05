Kathrin Lange, wurde 1969 in Goslar am Harz geboren. Sie arbeitete zuerst als Buchhändlerin, dann als Schriftstellerin. Von 2002 bis 2004 gab sie die Autorenzeitschrift „Federwelt“ heraus. Seit 2005 veröffentlicht sie historische Romane, Jugendbücher und Krimis. Sie ist Mitglied der International Thriller Writers und lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in einem kleinen Dorf in Niedersachsen.