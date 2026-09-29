Kohlenstoffprojekte gefährden indigene Völker

Der CO2-Fußabdruck von Volkswagen ist gewaltig. Nicht nur die Produktion, sondern auch die Autos selber belasten das Klima. Mit Kohlenstoffprojekten in Ostafrika will der Konzern seine Klimabilanz verbessern. Die Idee: Massai sollen ihre Rinder nach festen Rotationsplänen durch die Savanne treiben. So soll mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert werden, versprechen die Projektbetreiber. Doch das Vorhaben ist wissenschaftlich und gesellschaftlich umstritten. In Tansania geraten die Massai zunehmend unter Druck: Das Projekt greift in ihre seit Jahrhunderten praktizierte Weidewirtschaft ein und bedroht ihre Existenzgrundlage.