Klangkunst: Militär- und Clubkultur auf Zypern

Martha geht mit ihr unbekannten Menschen durch die Großstadt. Für kurze Zeit wird sie die ideale Begleiterin, sie schlüpft in verschiedene Rollen, ist Schwester, Freundin, Tochter. Martha hat für diesen Zeitvertreib feste Regeln: nebeneinander Gehen – immer nur drei Minuten! Nie reden! Nicht stören!

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