Ursendung
21s
Von Emiddio Vasquez
Deutschlandfunk/CTM Festival/ORF 2026
Länge: ca. 50‘
Klangkunst: Militär- und Clubkultur auf Zypern
Nach der Party ist vor der Party: Clubs und Bars prägen das Stadtbild von Ayia Napa auf Zypern © Emiddio Vasquez
21s
43:23 Minuten
Auf der Insel Zypern befinden sich zwei britische Militärbasen. Sie spielen eine wichtige Rolle für die lokale Clubszene und für den Musikstil Grime. Der DJ Emiddio Vasquez untersucht die Verbindungen von Militarismus und Underground.
Seit vielen Jahren ist der DJ Emiddio Vasquez Teil der zypriotischen Elektro-Musikszene. In seiner Arbeit zieht er komplexe Verbindungslinien zwischen der Clubkultur und der Geschichte der geteilten Insel. Es geht um militärische Präsenz, Spannungen und deren Spuren in der Musikproduktion.
"21s" entstand im Rahmen des CTM Radio Lab von Deutschlandfunk Kultur, CTM Festival und ORF.
Ursendung
Emiddio Vasquez ist als Organisator, DJ und Performer in der zypriotischen Underground-Musikszene aktiv. Zusammen mit Peter Eramian leitet er die "Lower Levant Company", mit der er Zypern 2024 auf der Biennale in Venedig vertrat.