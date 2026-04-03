Hörspiel über den Visionär John Ruskin

Als John Ruskin 1900 starb, war er eine der berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit. Der viktorianische Nerd entdeckte den Maler William Turner und ließ Oscar Wilde eine Straße im Sumpf bauen. Er inspirierte mit seinen sozial-revolutionären Ideen Mahatma Gandhi und die britische Labour Party, war aber auch in eine Schamhaar-Affäre verwickelt. Mit biographischen Texten, Sounds und Interviews mit zeitgenössischen Künstlern verschiedener Sparten spürt dieses Hörspiel dem Phänomen John Ruskin nach.