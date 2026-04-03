Hörspiel über den Visionär John Ruskin

John Ruskin Soup
A Joy in Madness To-Day
Mit Texten von John Ruskin, Oscar Wilde, Charles Manson und Adam Sutherland
Mit: Liam Gillick, Bernadette La Hengst, Alistair Hudson, Sven-Åke Johansson, Raymond Pettibon, Bo Pettibon
Keyboard: Bo Pettibon
Innenklavier, Elektronik: Andrea Neumann
Idee, Text, Dramaturgie: Robert Eikmeyer
Realisation, Komposition: Oliver Augst
Ton: Hermann Leppich
Deutschlandfunk 2026
Länge: 50'45
John Ruskin Soup
John Ruskin Soup
Oliver Augst, geboren 1964 in Andernach am Rhein, Autor und Produzent zahlreicher Musik-, Hörspiel- und Bühnenproduktionen.
Robert Eikmeyer, geboren 1963 in Bückeburg, Kunstwissenschaftler, Autor, Kurator und Lehrbeauftragter an der Hochschule Pforzheim.
Liam Gillick, britischer Bildhauer, Objekt- und Konzeptkünstler.
Bernadette La Hengst, Musikerin und Songschreiberin aus Berlin.
Alistair Hudson, britischer Kurator und Museumsleiter, seit 2023 wissenschaftlich-künstlerischer Vorstand des ZKM in Karlsruhe.
Sven-Åke Johansson (1943–2025) war Klangforscher und Schlagzeuger. 1967 kam er nach West-Berlin und zählte dort zu den Pionieren des europäischen Free Jazz.
Andrea Neumann, Musikerin, Komponistin und Teil der Berliner Echtzeitmusikszene. Bekannt wurde sie für ihre Spielart des Innenklaviers.
Raymond Pettibon, US-amerikanischer Poet und Bildender Künstler.