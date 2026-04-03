Hörspiel über den Visionär John Ruskin

John Ruskin Soup

52:37 Minuten
Um 1890: Lithographie des britischen Autors, Dichters und Kritikers John Ruskin.
Der britische Autor, Dichter und Kritiker John Ruskin (1819-1900) inspirierte das Arts and Crafts Movement © IMAGO / Heritage Images / Cassell, Petter & Galpin
Von Oliver Augst und Robert Eikmeyer |
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Ohne ihn würde die Welt heute anders aussehen: Der Brite John Ruskin (1819–1900) beeinflusste den modernen Wohlfahrtsstaat, die zeitgenössische Kunst und sogar den Klimaschutz. Eine Annäherung mit Raymond Pettibon, Bernadette La Hengst und anderen.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Als John Ruskin 1900 starb, war er eine der berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit. Der viktorianische Nerd entdeckte den Maler William Turner und ließ Oscar Wilde eine Straße im Sumpf bauen. Er inspirierte mit seinen sozial-revolutionären Ideen Mahatma Gandhi und die britische Labour Party, war aber auch in eine Schamhaar-Affäre verwickelt. Mit biographischen Texten, Sounds und Interviews mit zeitgenössischen Künstlern verschiedener Sparten spürt dieses Hörspiel dem Phänomen John Ruskin nach.

John Ruskin Soup
A Joy in Madness To-Day

Mit Texten von John Ruskin, Oscar Wilde, Charles Manson und Adam Sutherland
Mit: Liam Gillick, Bernadette La Hengst, Alistair Hudson, Sven-Åke Johansson, Raymond Pettibon, Bo Pettibon
Keyboard: Bo Pettibon
Innenklavier, Elektronik: Andrea Neumann
Idee, Text, Dramaturgie: Robert Eikmeyer
Realisation, Komposition: Oliver Augst
Ton: Hermann Leppich
Deutschlandfunk 2026
Länge: 50'45

Oliver Augst, geboren 1964 in Andernach am Rhein, Autor und Produzent zahlreicher Musik-, Hörspiel- und Bühnenproduktionen.

Robert Eikmeyer, geboren 1963 in Bückeburg, Kunstwissenschaftler, Autor, Kurator und Lehrbeauftragter an der Hochschule Pforzheim.

Liam Gillick, britischer Bildhauer, Objekt- und Konzeptkünstler.

Bernadette La Hengst, Musikerin und Songschreiberin aus Berlin.

Alistair Hudson, britischer Kurator und Museumsleiter, seit 2023 wissenschaftlich-künstlerischer Vorstand des ZKM in Karlsruhe.

Sven-Åke Johansson (1943–2025) war Klangforscher und Schlagzeuger. 1967 kam er nach West-Berlin und zählte dort zu den Pionieren des europäischen Free Jazz.

Andrea Neumann, Musikerin, Komponistin und Teil der Berliner Echtzeitmusikszene. Bekannt wurde sie für ihre Spielart des Innenklaviers.

Raymond Pettibon, US-amerikanischer Poet und Bildender Künstler.

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