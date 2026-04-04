Eine Poetin aus Sardinien

Iolanda
Adaption des gleichnamigen sardischen Features „Iolanda mi nant de nòmini“
Von Giorgia Cadeddu und Vittoria Soddu
Übersetzung, Bearbeitung und Regie: Christian Lerch und Ingo Kottkamp
Mit: Imogen Kogge und Franziska Krol
Ton: Christoph Richter
Regie der Originalfassung: die Autorinnen
Deutschlandfunk/SWR Kultur 2026
Länge: 52‘01
Iolanda
Iolanda
Angaben zur Originalfassung
Iolanda mi nant de nòmini – STUDIOLANDA 2021
Hördoku auf Sardisch und Italienisch, 31 Minuten
Von Giorgia Cadeddu und Vittoria Soddu – STUDIOLANDA
Entstanden im Rahmen des Programms YASS! You are so sound
Kuratiert von Radio Papese (Ilaria Gadenz und Carola Haupt)
Mentorin: Rikke Houd
Mit: Orlanda Sassu
Stimmen: Roberta Porceddu, Valentina Pusceddu, Roberto Maccioni, Giorgia Cadeddu, Lidia Sanna, Carlo Virdis, Marzia und Michele Sioscia
Stimmenarchiv Sassu-Porceddu: Efisio Sanna, Vitalia, Antonietta Porcu, Rafaella, Touristen in Iolandas und Efisios Baumhütte zwischen 1969 und 2014
Digitalisierung des Sassu-Porceddu-Soundarchivs: SOUNDSCAPE RECORDINGS
Mastering: Luigi Frassetto
Dank an Roberta Porceddu, Alessio Lisci, Associazione antincendio Gentilis und Iganzio Nurra
Das Künstlerinnenduo STUDIOLANDA, angesiedelt in Sardinien, sucht nach einem eigenständigen künstlerischen Umgang mit Archiven und Traditionen. Giorgia Cadeddu und Vittoria Soddu kommen aus den Bereichen Design und Bildende Kunst. Die erzählerischen Formen von STUDIOLANDA bringen unterschiedliche Disziplinen und künstlerische Praktiken zusammen: Dokumentation, Film, Sound und vor allem Zuhören.