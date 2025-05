Nora Abdel-Maksoud, geboren 1983 in München, ist Autorin und Regisseurin. Sie studierte Schauspiel, war 2017 „Nachwuchs-Regisseurin des Jahres“ (Theater heute) und erhielt den Kurt-Hübner-Preis für Regie. 2019 Hermann-Sudermann-Preis für das Theaterstück „Café Populaire“, den ersten Teil ihrer Trilogie zum Thema „Klasse“. 2021 inszenierte sie Teil 2 („Jeeps“) an den Münchner Kammerspielen und Teil 3 („Rabatt“) am Maxim Gorki Theater Berlin. Das Hörspiel „Hunting von Trier“ entstand nach ihrem gleichnamigen Theaterstück (Ballhaus Naunynstraße, 2012) und war ihre erste Arbeit als Autorin und Regisseurin. Zuletzt schrieb und inszenierte sie „DOPING“ (Münchner Kammerspiele 2024).