Hörspiel über Sean Scully

Sean Scully, geboren 1945 in Dublin, ist einer der bedeutendsten abstrakten Maler seiner Generation. In seinen oft großformatigen Gemälden schichtet er Farben übereinander zu opulenten Gemälden. Für die Bildkomposition unterteilt Scully die Leinwände meist streng in vertikale und horizontale Streifen, der Farbauftrag ist emotional und gestisch.

Es entstehen „Walls of Light“, poetische Farb-Wälle von großer physischer Wucht, kraftvoll und durchlässig zugleich. In seinem Atelier im bayerischen Mooseurach empfängt Sean Scully das Klangkünstler-Duo Merzouga und liest aus seinen gesammelten Schriften. In ihrer Klangkomposition werden Motive aus Scullys Werk aufgenommen und musikalisch übersetzt. Scullys Stimme trifft auf akustische Schichtungen aus Instrumentalklang, Geräusch und Elektronik, die sich zu vibrierenden Klangwänden aufschwingen. Aus den „Walls of Light“ werden „Walls of Sound“.