Hörspiel nach Annie Ernaux

Die Scham / La honte

81:53 Minuten Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Undatierte Aufnahme, geschätzt: In den 1980er Jahren. © imago / Leemage / Sophie Bassouls

Von Annie Ernaux · 30.10.2022

Ernaux seziert das bedrückende Gefühl der Scham an sich selbst. Sie erinnert sich an eine verstörende Episode ihrer Kindheit und an eine Vergangenheit, die nicht vergehen will. Ein soziologisch eindringliches Hörspiel nach Annie Ernaux.