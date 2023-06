Krimi-Hörspiel von Friedrich Ani

Friedrich Ani, geboren 1959 in Kochel am See, schreibt Romane, Gedichte, Hörspiele und Drehbücher. Seine Kriminalromane wurden in zehn Sprachen übersetzt und vielfach prämiert. „Der namenlose Tag“ (2015) wurde unter die zehn besten internationalen Kriminalromane des Jahres gewählt, von Volker Schlöndorff verfilmt und vom BR als zweiteiliges Hörspiel produziert. Friedrich Ani ist Mitglied des PEN Berlin. Er lebt in München.