Der Schriftsteller Arthur C. Clarke

Rainer Praetorius wurde 1955 in Essen geboren und lebt in Köln. Journalistische Ausbildung an der "Kölner Schule - Institut für Publizistik". Arbeitet für Print, Radio und Fernsehen. Erhielt 1995 und 2007 Journalistenpreise in der Kategorie Fernsehen. Besondere Leidenschaft: Radiofeatures mit hoher musikalischer Ästhetik.