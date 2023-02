Strandgänge

Das Genre „Nature Writing” gründet in der Krise der Natur. In den letzten 20 Jahren sind rund 80 Prozent der weltweiten Insektenbiomasse verschwunden. Der Mensch, heißt es, habe im sogenannten Anthropozän das sechste Massensterben der Erdgeschichte eingeleitet.

Autorin Elke Heinemann versucht an einem Strand im Norden von Wales Antwort auf die viel diskutierte Frage zu finden, wie sich die Beziehung zwischen Mensch und Natur heute neu definieren ließe. Ihre Erfahrungen hält sie in einem Audioblog fest - ganz in der literarischen Tradition des amerikanischen Schriftstellers Henry David Thoreau, dessen Tagebuch „Walden“ der Urtext des „Nature Writing” ist.