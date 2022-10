Eine halbdokumentarische Farce

Ministerium der Einsamkeit

47:04 Minuten Einsamkeit ist ein unterschätztes Problem unserer Gesellschaft. © IMAGO / YAY Images

Von Jochen Rack · 02.10.2022

Einsamkeit ist so schädlich wie das Rauchen von 15 Zigaretten am Tag, sagt die Wissenschaft. Einsamkeit verursacht Kosten und bedroht den sozialen Zusammenhalt. Was kann die Politik dagegen tun?