Von Künstlern, Phantasten, Realisten und KI

Sie erleichtern den Arbeitsalltag, heilen Depressionen, ermöglichen neue Formen von Sexualität: so der Wunsch an intelligente Maschinen. Doch auch negative Folgen werden vorausgesehen: Künstliche Intelligenz (KI) könnte die Menschheit unterjochen und sogar ersetzen.

Daher gilt es, schon jetzt neue Wege der Interaktion zwischen Menschen und nicht menschlichen digitalen Wesen zu finden - in sozialen Experimenten, wie sie bereits in der Kunst vorgedacht und in der Science-Fiction in vielfachen Variationen dargestellt wurden. Vorstellungen von intelligenten Maschinen und künstlichen Wesen finden sich schon in der Antike.