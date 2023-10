Warum Menschen beschließen, nichts mehr zu essen

Hunger

54:34 Minuten Hunger ist ein Empfinden, das durch Nahrungsentzug verursacht wird. © Imago / Design Pics

Von Patrick Batarilo · 01.10.2023

Absichtlich hungern, über Wochen - wenn Menschen in unserer Überflussgesellschaft aus freien Stücken auf Nahrung verzichten, wirkt das auf viele faszinierend und zugleich unheimlich. Warum tut man sich das an? Und was passiert mit den Fastenden?