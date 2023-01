Schreibend glücklich werden

Horst Konietzny ist Regisseur, Autor, Dozent und Kurator mit einem Schwerpunkt auf interdisziplinären Projekten. Inszenierungs- und Leitungstätigkeit an Stadttheatern und freier Szene in den Grenzbereichen von Musik, bildender Kunst und Theater.

Zahlreiche Dokumentartheaterproduktionen (u.a. am Thalia Theater Hamburg und am Theater Nürnberg), sowie Radiofeatures und Hörspiele für BR , NDR, ORF, RBB, MDR, SWR.