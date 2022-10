Sighilt Pahl

Nathalie Nad-Abonji, geboren 1975, lebt und arbeitet in Rostock. Bevor sie begann, als Hörfunkautorin für die ARD und das Schweizer Radio zu arbeiten, war sie Tänzerin. In ihren letzten Stücken hat sie sich mit DDR-Geschichte auseinandergesetzt, wie beispielsweise in ihren Features „Tripperburg“ (RBB/MDR/NDR 2017) und „Aus moralischen Gründen geschlossen – Das Ende der Staatssicherheit in Rostock“ (NDR 2019). Ihr Feature „Gelegs Reise – Wie tibetische Flüchtlingskinder in die Schweiz kamen“ (WDR/RBB/SRF 2015) wurde mit dem Journalistenpreis „Schneelöwe“ 2016 ausgezeichnet.