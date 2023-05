Über das neue Selbstbewusstsein dicker Menschen

Christian Blees wurde 1964 in Hachenburg/Westerwald geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Langen/Hessen. Ab April 1985 studierte Blees an der FU Berlin Publizistik, Politik und Theaterwissenschaften. Seit Abschluss des Studiums 1992 arbeitet er als freiberuflicher Journalist und Autor. Nachdem er zunächst vor allem im Printbereich aktiv war ( u.a. Stiftung Warentest, Frankfurter Rundschau, FAZ, Der Tagesspiegel, Die Zeit), verlegte er den Schwerpunkt seiner Arbeit ab Ende der 1990er Jahre ins Radio. Darüber hinaus arbeitet er u.a. als Texter für Hörbuch-Verlage.