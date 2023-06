All we need is laugh

Die Kraft des Gelächters

Von Martina Kothe



Regie: Ulrich Lampen

Mit: Christoph Müller, Henning Hartmann,

Vanessa Loibl, Michael Thürnau

Technische Realisation: Kai Schliekelmann und Markus Freund

Redaktion Dlf: Klaus Pilger

Produktion: NDR 2018