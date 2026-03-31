Wissenschaft unter Druck
Trumps Angriffe auf US-Universitäten
Von Egon Koch
Regie: Eva Solloch
Redaktion: Greta Hey, Wolfgang Schiller
WDR/SWR/ORF/Deutschlandfunk 2026
Trumps Angriffe auf US-Universitäten
Hunderte von Studierenden, Dozentinnen, Forschern und Mitarbeiterinnen von New Yorker Universitäten protestieren 2025 in Manhattan © picture alliance / Xinhua News Agency / Ada Zhang
Wissenschaft unter Druck
50:20 Minuten
Seit Donald Trump wieder Präsident ist, hat sich die Lage an US-Universitäten drastisch verändert: Studierende fürchten Abschiebungen, Wissenschaftler verlieren ihre Stellen und wichtige Forschungsprojekte werden gestrichen.
Im Jahr 2025 streicht die Regierung unter Trump den Universitäten Columbia und Harvard Fördermittel in Milliardenhöhe. Die offizielle Begründung lautet: Die Hochschulen hätten nicht genug gegen die Belästigung jüdischer Studierender unternommen.
Columbia-Professor Michael Thaddeus sieht darin eine politische Agenda: Debatten über den Nahen Osten sollen Israel gegenüber weniger kritisch sein. Und das sei nur der Anfang: Auch Themen wie Geschlechtervielfalt, soziale Ungleichheit, Klimawandel oder Impfstoffe sollen künftig nur noch im Sinne der Regierung behandelt werden.
Autor Egon Koch fragt: Wie frei ist die Wissenschaft in den USA heute? Und: Wie wehren sich die Universitäten?
Wissenschaft unter Druck
Egon Koch, Jahrgang 1955, verbrachte seine Kindheit auf dem Rheinschiff »Rabelais“. In Berlin studierte er Germanistik und Theaterwissenschaften. Er ist Autor zahlreicher Radiofeatures, Hörspiele, Dokumentarfilme und Romane. Jüngste Auszeichnungen: Hessischer Journalistenpreis 2020, Columbus Radiopreis 2022. Zuletzt: „Ein Fluss muss fließen“ – Wo Wasserkraft mehr schadet als nutzt (Dlf/ORF 2024).