Geschichten aus dem Nahverkehr

Während die einen sich nicht auf den E-Roller trauen, machen die anderen einen Freizeitsport daraus. Manche brausen als Platzhirsche durch die Straßen, andere müssen sich den Kinderwagenplatz im Bus immer neu erkämpfen. An den Kreuzungen prallen die Verkehrsteilnehmenden aufeinander, auf den Ausfallstraßen strampelt jeder für sich. Und was fängt eigentlich an, wenn das Liniennetz aufhört?