Klangkunst vor dem Hintergrund des Weltraumtourismus

Entf. (Backspace)

52:54 Minuten
Schwarzer Hintergrund, davor abstrakte Kreise wie Lichtkegel, manche stärker, andere schwächer.
Die Klangkunst von Yvette Janine Jackson lädt ein in andere Welten und Sphären. © Yvette Janine Jackson
Von Yvette Janine Jackson |
Yvette Janine Jacksons immersives Hörstück „Entf (Backspace)“ verknüpft historische Ereignisse mit drängenden gesellschaftlichen Fragen vor dem Hintergrund der Raumfahrt-Tourismusindustrie.
Mit Techniken aus dem Hörspiel und der Musique Concrète versetzt Yvette Janine Jackson ihr Publikum in andere Sphären. Ihre Werke seien „Filme ohne Bilder“ urteilte die britische Zeitung The Guardian. In „Entf (Backspace)“ verschmelzen Archivmaterialien, gefundene Texte, Field Recordings, ein Kammerensemble und ein modularer Synthesizer zu einer dichten Klanglandschaft und einer Erkundung von Sprache und Identität.

Ursendung
Entf (Backspace)
Von Yvette Janine Jackson
Mit: leo, Bär Kittelmann, Nino Bulling, Mali Irene
Musik: Radio Opera Workshop - Tommy Babin (Bass), Amy Cimini (Elektr. Viola), Judith Hamann (Cello), Jonathan Piper (Tuba)
Deutschlandfunk Kultur / Cashmere Radio 2025
Mit freundlicher Unterstützung des Visby International Centre for Composers
Länge: 50’00

Yvette Janine Jackson ist Komponistin für elektroakustische Musik, Kammermusik und Orchestermusik. Nach einem Musikstudium in Los Angeles und New York City arbeitete sie als Sounddesignerin am Theater in San Francisco. Das hat ihren Stil geprägt: Ihre Komposition zeichnen sich häufig durch eine einzigartige narrative Ästhetik aus. 2021 erhielt sie den Giga-Hertz Production Award vom ZKM Karlsruhe und dem SWR Experimentalstudio. 2025 wurde sie mit dem Herb Alpert Award ausgezeichnet.

