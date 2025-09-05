Klangkunst vor dem Hintergrund des Weltraumtourismus

Yvette Janine Jackson ist Komponistin für elektroakustische Musik, Kammermusik und Orchestermusik. Nach einem Musikstudium in Los Angeles und New York City arbeitete sie als Sounddesignerin am Theater in San Francisco. Das hat ihren Stil geprägt: Ihre Komposition zeichnen sich häufig durch eine einzigartige narrative Ästhetik aus. 2021 erhielt sie den Giga-Hertz Production Award vom ZKM Karlsruhe und dem SWR Experimentalstudio. 2025 wurde sie mit dem Herb Alpert Award ausgezeichnet.