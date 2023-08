Zwei Menschen und die Liebe

Julia Solovieva ist in Moskau geboren und lebt in Hamburg. Sie ist Fotografin und berichtet für den ARD-Hörfunk und verschiedene Tageszeitungen. Ihr Romandebüt „Katias Zorn“ veröffentlichte sie gemeinsam mit Jutta Jacobi 2003. Zuletzt u.a.: „Der 29. Januar – Selfie eines Tages“ (NDR/RB 2017), „In oder out? Junge Flüchtlinge machen Mode und Theater“ (NDR 2017) und „Avdeevka Dreaming“ (NDR/Deutschlandfunk 2019).