Hörstück: Queeres Leben auf dem Land

Micha Kranixfeld studierte Kulturwissenschaften in

Hildesheim und Urban Design in Hamburg. Er ist

Mitglied des Syndikats Gefährliche Liebschaften und der Frl. Wunder AG, mit denen er forschende Kunst-

projekte in Sozialen Feldern entwickelt. Selbst auf dem Land aufgewachsen, interessiert er sich für irritierende Erzählungen über das Leben in solchen Regionen.

Seit 2020 forscht er an der Universität Koblenz zu künstlerischen Residenzen in ländlichen Räumen.