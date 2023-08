Über die Liebe im Osten

Hannelore Hippe, geboren 1951 in Frankfurt am Main, lebte lange Zeit in Großbritannien und Irland. Seit 1985 arbeitet sie als Autorin und Hörfunkjournalistin, schreibt Kurzgeschichten, Hörspiele und Features, zuletzt: „Homo habitans – Wie Menschen wohnen“ (WDR 2015). Unter ihrem Pseudonym Hannah O’Brien veröffentlichte sie mehrere Kriminalromane, die in Irland spielen, darunter „Irisches Roulette“ (2016). Sie lebt in Köln und an der Mosel.