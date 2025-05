Die Blendung (1/2)

Der berühmte Sinologe Kien lebt in der Welt seiner Bücher. Von seiner Haushälterin Therese zur Ehe verführt, wird er von nun an mit den Widrigkeiten des alltäglichen Lebens konfrontiert. Der Bosheit Thereses sowie Neid und Missgunst im kleinbürgerlich-subproletarischen Wiener Milieu mit seinen bizarr-grotesken Gestalten hält er nicht stand. Am Ende bleibt ihm nur die Flucht in den Wahnsinn. Er legt Feuer an seine gewaltige Bibliothek, die das Wissen der größten Denker der gesamten Welt beherbergt hat und verbrennt mit seinen Büchern.