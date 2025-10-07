Das Film Festival Cologne gehört zu den renommierten Festivals der Filmbranche – gefördert mit einer Million Euro aus öffentlichen Mitteln. Filmstars geben sich die Klinke in die Hand, Premieren feiern ihre Uraufführung, ein Platz im Organisationsteam gilt als prestigeträchtig.

Doch vor einem Jahr machten Mitarbeitende in einem Offenen Brief auf ein Klima der Angst, auf Intransparenz und Machtmissbrauch aufmerksam. Außerdem erhoben sie schwere Vorwürfe im Umgang mit Fördergeldern. Die Reaktion aus der Branche? Schweigen.

Pünktlich zur neuen Ausgabe des Festivals stellt das Feature unbequeme Fragen: Was ist seitdem passiert? Warum halten toxische Strukturen gerade im Kulturbereich so lange? Und weshalb schauen so viele weg, wenn Macht missbraucht wird?

Das Feature gibt Betroffenen eine Stimme, blickt hinter die glitzernde Festivalfassade und zeigt: Acht Jahre nach #MeToo wird Machtmissbrauch oft noch immer hingenommen – auch dort, wo eigentlich kritisches Denken gefördert werden soll.

In der Grauzone

Machtmissbrauch im Kulturbetrieb

Von Jule Hoffmann



Regie: Beatrix Ackers

Ton und Technik: Hermann Leppich

Sprecher: Philipp Lind

Redaktion: Jenny Marrenbach

Deutschlandfunk 2025