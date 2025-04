Die Experten (5/5)

Hani ist tot. Rita ist in tiefer Trauer und fühlt sich von Johnny betrogen. Als sie ihn erneut trifft, weiht er sie in die Hintergründe seines Handelns ein und fordert sie auf, sich zu entscheiden: Wo will sie stehen und möchte sie wieder mit ihm zusammenarbeiten? Rita hat allerdings andere Pläne: Wenn sie ihre Mutter im Haushalt unterstützt, ermöglicht ihr Vater ihr nach der Rückkehr nach Deutschland ein Studium. Ihre Schwester Petra flüchtet vor den Familienstreitigkeiten immer häufiger in ein Kloster. Als sich dort eine rätselhafte Krankheit ausbreitet, schöpft Johnny einen Verdacht darüber, was es mit den Waffen auf sich hat, an denen in Kairo gearbeitet wird.