Die Experten (3/5)

Die Bomben

Von Merle Kröger

Bearbeitung: Katrin Zipse

Regie: Judith Lorentz

Mit: Lisa Hrdina, Bernhard Schütz, Gisela Schneeberger, Aram Tafreshian, Rubi Lorentz, Golo Euler, Camill Jammal, Valery Tscheplanowa, Amina Merai, Jaecki Schwarz, Heiko Pinkowski, Fabian Hinrichs, Michael Rotschopf, Omar El-Saeidi, Wolfram Koch, Kathrin Angerer, Bernd Moss, Regine Zimmermann, Michael Hanemann, Karim Chamlali, Martin Clausen, Imad Mardnli, Timo Dierkes, Samir Fuchs, Inaam Al-Battat, Massimo Maio, Abeer Ali, Iskandar Abdalla, Anastasios Gallias, Christos Liatis

Sounds of Kairo: Julia Tieke

Recherche: Beate Becker

Musik: Philipp Thimm, in Kooperation mit dem Arabischen Musikinstitut: Nabil Arbaain (Leitung und Oud), Romeo Natur (Percussion)

Ton und Technik: Martin Eichberg und Philipp Adelmann

Dramaturgie: Julia Gabel und Katrin Moll

Deutschlandfunk Kultur/NDR 2022

Länge: 54'40 on air / 56'29 online

Eine Wiederholung vom 18.10.2022



Folge 4 am 18. April