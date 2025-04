Die Experten (4/5)

Seitdem bekannt ist, dass die deutschen Wissenschaftler in Kairo für Nassers Rüstungsindustrie arbeiten, halten Entführungen, Drohungen und Attentate die deutschen Experten in Atem. Außerdem geraten sie ins Visier der Geheimdienste und der internationalen Presse. Rita hat ihre Stelle als Sekretärin im Raketenwerk verloren. Sie hinterfragt immer mehr die Vorkommnisse um sie herum, beginnt, selbst zu recherchieren, und beschließt, mit dem geheimnisvollen Johnny Schwartz zusammenzuarbeiten. In der Wüste beobachten sie einen Raketenstart, bei dem Ritas Chef Max schwer verletzt wird. War es wirklich ein Unfall? Schließlich macht Rita eine Entdeckung, die ihr Vertrauen in Johnny erschüttert.