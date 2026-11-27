Ein Künstler zerstört 300 seiner Bilder – und stellt die Überreste im Museum aus. „Das ist ja die Frage, was passiert in zehn oder zwanzig Jahren, entweder Müll oder Museum“, sagt der Maler Thomas Hartmann. Mittlerweile gibt es mehr Künstlernachlässe als eine öffentliche Sichtbarkeit für sie.

Was geschieht mit Kunst, wenn ihre Urheber nicht mehr selbst über sie bestimmen können? Familien müssen auswählen, was sie bewahren. Agenturen erschließen Nachlässe, Galerien bringen Werke auf den Markt, Museen entscheiden über Ankäufe und Schenkungen. Doch ihre Möglichkeiten sind begrenzt, ihre Maßstäbe verschieden. Dabei geht es nicht nur um Platz und Geld, sondern auch um die Frage, wer einem Werk Bedeutung zuschreibt.