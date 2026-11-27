Das ist Kunst! Und muss das jetzt weg?
Künstlernachlässe zwischen kulturellem Erbe und familiärem Ballast
Von Thorsten Jantschek
Regie: Matthias Kapohl
Ton und Technik: Gunther Rose und Marcell Christmann
Redaktion: Thorsten Jantschek
Das ist Kunst! Und muss das jetzt weg?
54:44 Minuten
Was bleibt von der Kunst, was wird aussortiert? Bei Künstlernachlässen entscheiden Familien, Museen und der Markt darüber, was zu unserem kulturellen Erbe wird.
Ein Künstler zerstört 300 seiner Bilder – und stellt die Überreste im Museum aus. „Das ist ja die Frage, was passiert in zehn oder zwanzig Jahren, entweder Müll oder Museum“, sagt der Maler Thomas Hartmann. Mittlerweile gibt es mehr Künstlernachlässe als eine öffentliche Sichtbarkeit für sie.
Was geschieht mit Kunst, wenn ihre Urheber nicht mehr selbst über sie bestimmen können? Familien müssen auswählen, was sie bewahren. Agenturen erschließen Nachlässe, Galerien bringen Werke auf den Markt, Museen entscheiden über Ankäufe und Schenkungen. Doch ihre Möglichkeiten sind begrenzt, ihre Maßstäbe verschieden. Dabei geht es nicht nur um Platz und Geld, sondern auch um die Frage, wer einem Werk Bedeutung zuschreibt.
Wir folgen den Menschen, die mit Nachlässen arbeiten oder bei einer Ausstellung die zerstörten Bilder als memento mori erleben.
Das ist Kunst! Und muss das jetzt weg?
Thorsten Jantschek, Jahrgang 1966, studierte Philosophie in Hamburg, Konstanz und Frankfurt, wurde Kunst-, Theater- und Sachbuchkritiker, dann Kulturredakteur beim NDR, Radio Bremen und Dlf Kultur. Er ist im Dlf verantwortlich für „Essay und Diskurs“ und treibt sich in der Kunstszene herum.