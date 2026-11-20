Was ist eigentlich Engagement? Steht es für Motivation, Aktivität, Ehrenamt? Ist es eine Antriebsquelle, die zu guten Taten führt – oder doch eher eine neutrale Kraft, die auch Böses zu bewerkstelligen hilft?

Im 19. Jahrhundert war der Begriff noch schillernd: „Sich engagieren“ hieß ein Gefecht beginnen, aber auch jemanden zum Tanze auffordern. Bis heute gibt es „Engagements“ in künstlerischen Berufen, niemand hingegen „engagiert“ einen Büroangestellten. Weil er für seinen Job nicht brennen muss?

Im Kern zielt Engagement seit jeher auf Anerkennung und innere Erfüllung, weniger auf geldlichen Lohn. Weder schlägt man seine Lebenszeit tot, indem man bloßen Freizeitkonsum betreibt, noch vergeudet man sie im Gewinnstreben. Da „Engagement“ auf Gemeinsinn bezogen wird, wäre das Wort bei Vereinigungen mit sinistren Zielen fehl am Platze. „Freiwilliges Engagement, das die Anerkennung des Anderen hintertreibt, ist mit moderner Identität nicht vereinbar“, sagt der Soziologe Michael Opielka. Ein Hooligan prügelt zwar auch aus freiem Willen – engagiert für seinen Verein ist er dabei nicht.

Lob des Engagements

Warum die Hinwendung auf etwas Sinnvolles glücklicher macht als Nichtstun

Von Florian Felix Weyh

Ton und Technik: Michael Morawietz und Connor Shafran

Regie: der Autor

Redaktion: Thorsten Jantschek

Deutschlandfunk 2026