Für solche Notlagen hat sich in Bolivien ein Netzwerk aus lokalen Radiosendern gebildet. Sie verbreiten Informationen in den betroffenen Gemeinden und helfen so, die Brände zu bekämpfen. Die Kuratorin Guely Morató Loredo und der Medienkünstler Víctor Mazón Gardoqui haben die Arbeit in einer Komposition dokumentiert.