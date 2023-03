Voice Versa – Sprachen auf Arbeit. Folge 13

Manuel Gogos, 1970 in Gummersbach geboren, hat in Literaturwissenschaft promoviert und arbeitet als freier Autor. Er schreibt Feature und dreht Filme. Von 2002−2005 war er im Rahmen des durch die Kulturstiftung des Bundes initiierten Projektes Migration für das Domid (Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland) tätig. Seit 2005 firmiert er mit seiner Agentur für Geistige Gastarbeit in Bonn. Als Kurator und kuratorischer Berater ist Manuel Gogos spezialisiert auf die Musealisierung von Migrationsgeschichte. Sein Buch „Das Gedächtnis der Migrationsgesellschaft über die Erinnerungskultur in der Einwanderungsgesellschaft und die Geschichte des Migrationsmuseums in Deutschland“ erschien im Oktober 2021 im transcript-Verlag, Bielefeld. Zuletzt: „Zwiespalt und Zwiesprache. Die komplizierte Freundschaft zwischen einer Linksdenkerin und einer Querdenkerin“ (Deutschlandfunk 2022)