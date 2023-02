Voice Versa – Sprachen auf Arbeit. Folge 11

Am 30. März 1960 wird das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Griechenland unterzeichnet. Das Wirtschaftswunderland Deutschland sucht händeringend nach Arbeitskräften. In Athen entsteht die „Kommission“, eine Außenstelle des deutschen Arbeitsministeriums, das die berufliche und besonders die gesundheitliche Eignung der Anwärter prüfen soll. Entgegen dem Klischee vom männlichen Gastarbeiter bezieht sich im Mai 1961 der Großteil der Anfragen in Griechenland auf Frauen. Wie die Männer müssen auch sie reihenweise Leibesvisitationen über sich ergehen lassen. Amalia Hagenlocher erinnert sich, wie die Frauen regelrecht „selektiert“ worden seien, wie sie in Unterwäsche vor den deutschen Amtsärzten stehen musste; und das, obwohl sie von Kreta stammt und aufgezogen wurde von Frauen in Witwentracht, weil deutsche Fallschirmspringer in der Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs ihre Männer getötet hatten.