Voice Versa – Sprachen auf Arbeit. Folge 12

Die griechischen Gastarbeiterinnen kommen vor allem in der metallverarbeitenden und chemischen Industrie, der Textilbranche und der Feinelektronik zum Einsatz. Und da ist auch Stolz, in Deutschland gebraucht zu werden, selbst ein Teil des "Wunders" der deutschen Wirtschaft zu sein. Asimina Paradisa erzählt, wie sie in Bremerhaven bei Olympia Schreibmaschinen montierte. Doch sie wollte die Schreibmaschinen nicht nur zusammenmontieren, sondern auch darauf schreiben. Gedichte. „Die Schreibmaschine habe ich heute noch. Mit griechischen Buchstaben. Später kaufte ich eine mechanische Deutsche. Die meisten Gedichte habe ich bei der Arbeit hier gemacht. Wenn ich arbeite mit den Händen, mein Kopf ist frei. Zur Toilette gegangen – tschicktschick aufgeschrieben, und dann in die Tasche!“ Wie das „Gedicht an meinen Koffer“: „Ein Köfferchen aus Karton mit all meinen Schätzen war mein einziger Begleiter, als ich das Dorf verließ/Dieser grüne Koffer, mit Schlössern und Schlüsseln, hat mir Jahrelang Gesellschaft geleistet hier, in der fernen Fremde./Irgendwo zwischen meinen Sachen bewahre ich ihn auf. Wie das Fundament meines Lebens. Damit er mich an meine erste große Reise erinnert.“ (Asimina Paradisa)