Voice Versa – Sprachen auf Arbeit. Folge 2

We are the new working class! Das ruft eine Aktivistin auf einer Demo. Sie arbeitet bei einem der Lieferdienste, die die Gig Economy auf Deutschlands Straßen bringen. Auf der Arbeit sind die Beschäftigten oft allein mit der App, die sie auf die Piste schickt. Ein kollegialer small talk am Rande – Fehlanzeige. Dabei ist der Vernetzungsbedarf groß, denn Gorillas, Lieferando und Co zieht eine internationale Community an, denen sie leicht zu erreichende Arbeit bietet, den solidarischen Einsatz für gute Arbeitsbedingungen aber schwer macht. Autor Tom Wills hat viele von ihnen am Rande ihrer Touren besucht und lässt sich auf Englisch von ihrem Arbeitsalltag erzählen.