Investigativ-Thriller über die Macht von Fake News

Investigativ-Journalistin Merle Schwab hat mir ihren Kollegen vom Globus und der Norddeutschen Zeitung eine gemeinsame Recherche-Zentrale in der Brandenburgischen Provinz aufgebaut. Gemeinsam wollen sie herausfinden, was es mit der rätselhaften Liste eines russischen Spions auf sich hat, der vor Kurzem bei einem Balkonsturz ums Leben kam. Nachdem die JournalistInnen erste Namen und Verdachtsmomente geprüft haben, ist Merle mit ihrem Kollegen Timur nach Riga gereist, um mithilfe zweier Aktivisten eines JournalistInnen-Kollektivs weitere Informationen zu kryptischen Aktenzeichen auf der Liste einzuholen. Zurück in Berlin müssen sie schmerzhaft erfahren, wie gefährlich ihre Recherche tatsächlich ist: Ein Hacker hat sensible Daten ihrer Kollegin Josefine geleakt und sie öffentlich verunglimpft. Dann überstürzen sich die Ereignisse: Timurs Informant Popow taucht überraschend auf und gerät umgehend in Gefahr. Ein hochaktueller Politthriller über die Gefahr von Desinformation und Lügenkampagnen und über die Grenzen des Journalismus.