Julien Sorel ist der Sohn eines Sägemühlenbesitzers in der französischen Provinzstadt Verrières. Er ist intelligent, feinsinnig und träumt von einer besseren Zukunft jenseits der engen Grenzen seiner Herkunft. Fasziniert von Napoleon Bonaparte und seinen militärischen Erfolgen, sieht er im Militär zunächst seinen Weg zum gesellschaftlichen Aufstieg. Da dieser Weg jedoch in der Restaurationszeit für jemanden seiner Herkunft verschlossen ist, entscheidet sich Julien, Priester zu werden. Obwohl nicht gläubig, eignet er sich theologisches Wissen an, das ihm tatsächlich zu einer Stellung verhilft: Julien wird Hauslehrer bei Monsieur de Rênal, dem Bürgermeister von Verrières. Dort beginnt er eine Affäre mit Madame de Rênal, die ihn mit Zuneigung und Bewunderung überschüttet. Diese Beziehung endet jedoch abrupt, als sie entdeckt wird.