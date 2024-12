Der talentierte und charmante Kleinbürger Julien wird inmitten der französischen Restauration immer wieder am sozialen Aufstieg gehindert. Er zieht weiter nach Besançon, wo er ein Priesterseminar besucht. Im Seminar wird er von seinen Mitstudenten gemieden und verachtet, kann jedoch durch seine Intelligenz und seine Beziehungen zur Führungsebene des Seminars eine Empfehlung für eine Stelle bei dem einflussreichen Marquis de la Mole in Paris erlangen. Er ist nun ganz oben angekommen in der herrschenden Pariser Adels-Gesellschaft. Dabei wechselt er zwischen einer Karriere in der Kirche und einer riskanten Liebesaffäre mit der Frau seines Arbeitgebers. Der Roman zeichnet ein kritisches Bild der Gesellschaft und ihrer Heuchelei und beleuchtet die Konflikte und inneren Kämpfe eines Mannes, der gegen die Schranken seiner Zeit ankämpft.