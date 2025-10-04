Reihe: Wirklichkeit im Radio
ticken, flüstern, rauschen
Akustisches Erzählen im Radio
Von Marianne Weil
Regie: die Autorin
Mit: Britta Steffenhagen und der Autorin
Ton und Technik: Jean Szymczak
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020
Länge: 53'52
Eine Wiederholung vom 19.12.2020
Marianne Weil, 1947 in Darmstadt geboren, lebt in Berlin. Autorin und Regisseurin von Hörspiel-Montagen und Features. Sezierte, inszenierte und montierte in zahlreichen Stücken die Rhetorik des Kalten Krieges. Zuerst in: "Dem ...eutschen ...olke" (SR/SFB 1995, ausgezeichnet mit dem Publikumspreis "Lautsprecher" der Akademie der Künste Berlin). Zuletzt in: "Transitraum – Übergang" (DKultur/RB/SR 2012). "Grandhotel für Alle!" (DKultur 2014) wurde mit dem Robert-Geisendörfer-Preis 2015 ausgezeichnet.