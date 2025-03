Die Vögel singen noch in Newe Ur

Der israelisch-ägyptische Abnutzungskrieg ist 1970 im zweiten Jahr. Eine junge niederländische Familie lebt in einem Grenzkibbuz in Israel. Bewohner sprechen über die Arbeit auf den Feldern, die Probleme, die der trockene Boden macht, über die Schwierigkeiten europäischer Juden mit ihrem neuen Leben im Kibbuz. Dazu kommt das Düsengeheul der Kampfflugzeuge, der Einschlag feindlicher Granaten, das Leben in Bunkern und Kellern. In fast filmischen Hörszenen wird die Anspannung des Alltags spürbar.