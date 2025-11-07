Re-wilding Synthetic Natures
Von Stefan Maier
Art On Air/Cashmere Radio 2023
Länge: 51'17
Künstliche Klangwelten
Zwischen Datenanalyse, spekulativer Ökologie und klanglicher Poesie hinterfragt „Re-wilding Synthetic Natures“ unsere Wahrnehmung und unser Verständnis der Umwelt. © Cavan Agency / EyeEm
Welche Klänge können nur Maschinen hören? Und wie verändert das unsere Beziehung zur Welt? Eine pulsierende, vibrierende Klanglandschaft, in der die Grenzen zwischen Natur und Technik verschwimmen; eine Reise durch die Zweideutigkeit der Sinne.
In diesem Klangstück treffen Field Recordings auf maschinelle Hörsysteme. Durch algorithmische Zerlegung und Rekombination entstehen neue akustische Perspektiven: Vertraute Naturklänge, urbane Fragmente und digitale Artefakte verschmelzen zu einer vielschichtigen Klanglandschaft, die sich dem menschlichen Hören teilweise entzieht.
Das Werk erforscht die Möglichkeiten maschinellen Zuhörens: Zwischen Datenanalyse, spekulativer Ökologie und klanglicher Poesie hinterfragt „Re-wilding Synthetic Natures“ unsere Wahrnehmung und unser Verständnis der Umwelt.
Stefan Maier, geboren 1990, lebt als Künstler und Komponist in Vancouver, Kanada in den traditionellen Territorien der xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) und Səl̓ílwətaɬ (Tsleil-Waututh) Nations. Seine Installationen, Performances, Schriften und Kompositionen untersuchen aufkommende und historische Klangtechnologien als Werkzeuge der Spekulation. Er ist Assistant Professor an der Simon Fraser University in Vancouver für Sound Art und Sound Design.