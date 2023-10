Ein lebenslanges Kunstprojekt

One million faces before I die

19:18 Minuten Eine Million Gesichter möchte der finnische Künstler Rene Kita gezeichnet haben, bevor er stirbt. © Rene Kita

Von Miri Berlin · 14.10.2023

Der finnische Künstler Rene Kita nimmt den Begriff „Deadline“ wörtlich: Bis zu seinem Lebensende will er eine Million Gesichter zeichnen. Was dahinter steckt und wie ernst es ihm damit ist, wird in diesem 20-minütigen akustischen Hörstück erzählt.