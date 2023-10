Ira Schneider, 1939 in New York geboren, gestorben 2022 ebenda, filmte alles, was ihn interessierte. Er gehört zu der Generation, der durch die Einführung der Technik „Video“ ab 1968 eine neue Unmittelbarkeit ermöglicht wurde.

Direkt, verwackelt und authentisch fing Ira Schneider mit der Kamera das Leben ein, wie es zuvor weder im Kino noch im Fernsehen zu sehen gewesen war. Eins seiner bedeutendsten Werke ist die Videoinstallation „Wipe Cycle“, die 1969 in der Howard Wise Gallery in New York im Rahmen der Ausstellung „TV as a creative medium“ zu sehen war.