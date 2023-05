Vera Atkins, die Noor Inayat Khan mit ausgebildet hat, ging nach dem Krieg auf Spurensuche, versuchte, herauszufinden, was mit ihren Agentinnen der Special Operations Executive geschehen war. Sie spielt in Liberté ebenso eine Rolle wie der Agent und Schriftsteller Leo Marks. Er berichtete in seiner Autobiografie von seiner ersten Begegnung mit Noor. Viele hielten die hochbegabte, etwas weltfremd wirkende junge Frau, die gerade dabei war, sich als Kinderbuchautorin einen Namen zu machen, als Agentin für völlig ungeeignet − und doch sollte sie länger durchhalten als jeder Funker, der damals zum Einsatz kam. Wer war Noor Inayat Khan? Und was hat sie schlussendlich zu Fall gebracht?