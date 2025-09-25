Radiokunst: Neue Autorenproduktionen

Koog - eingedeichtes Land
Von Charlotte Gneuß und Sascha Mirtschin
Ruhig und potenziell zerstörerisch: der Vulkan Vesuv. © Andrey Sarymsakov / IMAGO / Depositphotos
Kurzstrecke 159
54:34 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Hörstück vom Golf von Neapel.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Die potenziell zerstörerische Kraft des ruhig wirkenden Vulkans prägt die Region um den Vesuv und ermöglicht eine besondere Erfahrung von Zeit.
Koog - eingedeichtes Land
Eterno Presente
Von Marcus Beuter
Druschba
Von Lisa Albrecht und Nora Keilig
Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Call for audio works!
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Ursendung
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Produktion: Autor*innen / Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 54'30