Radiokunst: Neue Autorenproduktionen

54:34 Minuten
Der Vulkan Vesuv - von Neapel aus gesehen.
Ruhig und potenziell zerstörerisch: der Vulkan Vesuv. © Andrey Sarymsakov / IMAGO / Depositphotos
Moderation: Ingrid Wenzel und Ingo Kottkamp |
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Hörstück vom Golf von Neapel.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch

Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Die potenziell zerstörerische Kraft des ruhig wirkenden Vulkans prägt die Region um den Vesuv und ermöglicht eine besondere Erfahrung von Zeit.

Koog - eingedeichtes Land
Von Charlotte Gneuß und Sascha Mirtschin

Eterno Presente
Von Marcus Beuter

Druschba
Von Lisa Albrecht und Nora Keilig

Ursendung
Kurzstrecke 159
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Produktion: Autor*innen / Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: ca. 54'30

